Эксперт Института будущего Илия Куса подвел итоги климатической конференции в Глазго и заявил, что все страны действуют лишь в своих интересах и не взяли на себя никакие жесткие обязательства.

Об этом он рассказал в программе Юрия Романенко «Романенко. Беседы».

«Общая рамка конференции стала большим разочарованием. Я читал заголовки разных международных изданий и у них всех полудепрессивное настроение: «Мы ожидали, а получилось, как всегда…», - отметил Куса.

По словам эксперта, во время климатической конференции в Глазго ни одна из стран не захотела брать на себя какие-то жесткие обязательства, и никакие договоренности не были заключены. Как отметил эксперт, все говорили правильные вещи и ритуальные фразы: «надо бороться с вырубкой лесов, глобальным потеплением, надо и надо…».

«Все при этом говорят – «в 2060 или 2065 или 2075 году». Все за этими цифрами прятались, сигнализируя, что они проблемы откладывают в долгий ящик. Премьер-министр Индии, а Индия один из главных загрязнителей воздуха в мире, говорит: мы выйдем на нулевой уровень выбросов парниковых газов к 2070 году», - подчеркнул Куса.

По мнению эксперта, Климатическая конференция в Глазго не сильно отличалась от Парижской в 2015 году: заявления очередных очевидных правильных вещей, никаких обязательств и никакой определенности в будущем.

«Эта конференция показала, что страны не готовы действовать сообща. Это показала пандемия в какой-то степени, но эта конференция продемонстрировала, что никаких уроков пандемии никто не вынес и все защищают свои интересы», - сказал Куса.

По словам эксперта, хороший пример – это заявление Байдена во время конференции, что нужно уменьшить объем добычи ископаемого топлива, но параллельно США ведут переговоры с Организацией стран – экспортеров нефти, чтобы они увеличили добычу нефти для того, чтобы цены для американских потребителей не поднимались.

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