Компания ДТЭК бизнесмена Рината Ахметова увеличит инвестиции в добычу природного газа в 2022 году почти в 1,9 раза по сравнению с текущим годом – до $186 млн, сообщил генеральный директор головной компании Максим Тимченко.

«Мы делаем огромные инвестиции в добычу газа. В этом году мы инвестировали $100 млн в газодобычу. Сейчас обсуждается на следующий год объем инвестиций $186 млн», - цитирует слова Тимченко агентство «Интерфакс-Украина».

В 2016-2020 годах, по данным агентства, объем инвестиций ДТЭК в развитие газодобычи составил $350 млн.

Инвестиции ДТЭК в добычу газа в 2022 году в 2,5 раза превысят среднегодовые вложения за последние 5 лет.

ДТЭК за 9 месяцев 2021 года увеличил добычу природного газа на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 1,5 млрд куб. м.

По итогам 2020 года ДТЭК увеличил добычу природного газа на 10,8% (на 0,18 млрд куб. м) по до 1,84 млрд куб. м. В 2021 году компания планирует нарастить добычу газа до 2 млрд куб. м.

ДТЭК является крупнейшей частной газодобывающей компанией в Украине.