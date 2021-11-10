Повышение тарифа на распределение газа негативно повлияет на рейтинг президента, ведь каждый украинец вынужден будет заплатить больше за коммунальные услуги и продукцию промышленности.

Об этом заявил политолог Олег Лисный, комментируя инициативу облгазов, которые принадлежат Дмитрию Фирташу, в несколько раз повысить тариф на транспортировку газа.



Политолог напомнил, что президент и премьер обещали украинцам, что повышения тарифов на газ не будет, однако в случае увеличения тарифа на его распределение, это произойдет. Поэтому в таком случае команде нужно готовиться к дальнейшему падению своих политических рейтингов.



"Если платежка придет, то она очень серьезно связана с рейтингами политиков и политических сил, которые обещали другое. Поэтому это повлияет существенно", - сказал Лисный е эфире телеканала"Украина 24".



Он также отметил: рост тарифов на газ для промышленности будет заложен в стоимость продукции и услуг промышленных предприятий, поэтому каждый украинец почувствует рост тарифов, когда их будет покупать.



«Мы зацикливаемся, мы рассматриваем цену (на газ – ред.) для населения. Но понятно, что если будет другая цена и намного больше в промышленности, то мы будем тратить больше денег. Потому что не могут товары нам поставляться по той цене, которая была раньше. Поэтому это все взаимосвязано", - пояснил Лисный.

Ранее политолог Светлана Кушнир заявила, что повышение тарифа на распределение газа, которое планирует Фирташ, спровоцирует кризис неплатежей населения за коммунальные услуги. По ее мнению, в ситуацию должно вмешаться правительство и Антимонопольный комитет.



Напомним, недавно ряд облгазов, которые принадлежат олигарху Дмитрию Фирташу, подали проекты расчетов тарифов на распределение природного газа в 2022 году, которым предусматривается их повышение от 61% до 443%. Если эту инициативу поддержат, кубометр газа подорожает для украинцев на 2-8 грн.



В то же время в Нацкомиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг отметили, что обоснованность таких проектов будет тщательно проверена, ведь регулятор утверждает не желаемые тарифы и намерения отдельных компаний, а исключительно экономически обоснованные тарифы.