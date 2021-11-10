Политолог Руслан Бизяев рассказал, что Украина может предложить миру в подкрепление своего суверенитета.

Об этом он рассказал в новом выпуске программы «Развилка» с блогером Любовью Завальнюк в студии Руслана Бизяева.

«Украине есть что предложить миру, достаточно посмотреть на список природных ресурсов, в том числе и уникальных. На территории Украины есть достаточно квалифицированное население. Мы часто говорим о том, сколько миллионов гастарбайтеров работает в Польше и других странах. И мы говорим о том, какая идет утечка мозгов из Украины, но при этом забываем сказать, что это откуда-то же получается», - подчеркнул он.

Бизяев сказал, если так происходит, значит в этом точно есть потребность. В Украине достаточно человеческих, природных и интеллектуальных ресурсов, считает он, чтобы перейти в статус фигуры и серьезного геополитического игрока. И путь Турции в прошлом десятилетии является примером, уверен он, и подтверждением того, что это возможно.

«Но для этого нужны соответствующие условия и предпосылки, потому что без них это все реализовать будет невозможно. Ведь бедный человек не может быть счастливым. И у Украины в конце тоннеля есть свет, а не летящий на встречу поезд. Просто для этого нужно хорошенько лет десять тяжело поработать и полностью перегрузить политическую матрицу Украины», - резюмировал он.

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