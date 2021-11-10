10 ноября инициатор дела Роттердам+ Чумак отказался оспаривать решение ВАКС о закрытии этого дела.



Глава "Центра противодействия коррупции" Виталий Шабунин заявил, что позиция ГПК по делу о закрытии дела "Роттердам+" слаба и суд имеет все законные основания ее отклонить, пишет Главком. Об этом он заявил на своей странице в Facebook.



"Позиция ГПК-слабая, именно потому, что мы подали заявление о преступлении от вас (от Виктора Чумака-прим.). И поэтому ВАКС может отклонить нас и это будет вполне согласно закону», – заявил Шабунин.



Глава ГПК признал, что судится против прокуратуры по этому делу совместно с заводами Игоря Коломойского.



"Да, это правда что в процессе остаются двое: ЦПК и... заводы Коломойского", - признал Шабунин.



Напомним, 10 ноября инициатор дела Роттердам+ Виктор Чумак отозвал свою жалобу и отказался оспаривать решение ВАКС о закрытии этого дела.



Свое решение он объяснил нежеланием подыгрывать Коломойскому по этому делу.



Дело "Роттердам+" было закрыто Специализированной антикоррупционной прокуратурой 20 мая 2021 года из-за отсутствия состава преступления. Это стало 4-м закрытием этого дела, поскольку в ходе трехлетнего расследования не было установлено ни ущерба от действия формулы, ни потерпевших, ни факта нарушения закона.



13 октября 2021 года ВАКС подтвердил законность и обоснованность решения о закрытии дела «Роттердам+».