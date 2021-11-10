Одна из ведущих неправительственных организаций в США Atlantic Council раскритиковала украинский закон об олигархах, призвав ЕС и США внимательно следить за его имплементацией.

Соответствующая позиция обнародована на сайте организации.

«Критерии определения того, кто квалифицируется как олигарх, либо субъективны, либо открыты для манипуляций… Он выглядит как механизм исполнительной власти, нацеленный в первую очередь на сведение счетов с избранными соперниками, особенно с бывшим президентом Украины Петром Порошенко», - утверждают в Atlantic Council.

По мнению аналитиков Atlantic Council, западные партнеры Украины не могут позволить себе оставаться равнодушными к недостаткам стратегии деолигархизации Зеленского.

«США и ЕС должны следить за реализацией законопроекта и добиваться изменений, отражающих передовую международную практику. Любые изменения должны учитывать рекомендации Венецианской комиссии, которые ожидаются к концу года», - говорится в сообщении.

В Atlantic Council указали на риск сближения президента с олигархом Игорем Коломойским.

«Зеленского обвиняют в поддержании связей с олигархом с момента вступления в должность, формировании политики и кадрового состава своего правительства в соответствии с интересами Коломойского и получении взамен положительного освещения в СМИ. Эта зависимость, вероятно, усилится по мере того, как президент борется с непопулярностью в среднесрочной перспективе и начинает планировать свою предвыборную кампанию на 2024 год», - утверждают американские аналитики.