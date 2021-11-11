Депутат Верховной Рады Людмила Буймистер сообщила детали о новообразованном депутатском объединении бывшего спикера ВР Дмитрия Разумкова «Разумная политика» и поразмыслила над тем, кто к нему присоединится.

Об этом она рассказала в программе «Что дальше?» на канале «Знай 24».

Прежде всего, политик отмечает, что межфракционное объединение основывается не на тех же принципах, что и партия, ведь в его основе общие ценности, а не единая идеология. «Мы в парламенте вместе работаем уже два с половиной года, все депутаты знают и друг друга, и ценности друг друга. Здесь главная ценность – профессионализм», – объясняет она.

Буймистер утверждает, что «Разумная политика» Разумкова – это прежде всего объединение настоящих профессионалов, обладающих глубокими знаниями по своей сфере – спорт, образование, энергетика и т.д. «Одним словом, профессиональный уровень этих людей не вызывает никаких сомнений. Тем членам «Разумной политики», которые принадлежали к «Слуге народа», как и я, очень трудно предлагать какие-то свои инициативы действующей власти», - утверждает политик.

С другой стороны, рассуждает она, если люди пришли делать ставку, то они и дальше захотят реализовывать свои идеи. «Мы не будем просто сидеть и нажимать кнопки по миллиону поправок», - подчеркивает гостя программы.

Как сообщала Politeka, Буймистер рассказала, чем нынешняя ситуация в ОРДЛО отличается от положения дел в 2014 году.

Также Politeka писала о том, что Яли заявил, что рейтинги Разумкова растут.