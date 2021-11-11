Политолог Руслан Бортник в эфире телеканала «Украина 24» рассказал, как должна действовать Украина в случае, если беженцы из Беларуси перейдут нашу границу.

Фрагмент выступления политолог опубликовал в своем блоге.

«Россия демонстрирует готовность решить эту проблему, если ЕС будет уступать в других направлениях. Ни для ЕС, ни для Польши, ни для Украины 15 тысяч беженцев не являются кризисом – это большие страны. Кризисом являются наши политические информационные реакции. Лукашенко отправляет туда беженцев, потому что прекрасно понимает, что в Польше это сказывается на рейтингах партии власти», - сказал Бортник.

По словам эксперта, Лукашенко также может отправить беженцев и в Украину с целью нанести ущерб рейтингам и нашей власти.

«Если мы займем оборонную позицию, а тысячу километров украинско-белорусской границы мы контролировать не можем, то это будет дискредитировать нас и создавать кризис внутри нашей страны, потому что беженцы все равно будут проникать», - сказал Бортник.

Как отметил политолог, нужно иметь взвешенную и демократическую политику в отношении беженцев: если они попадут на территорию Украины, то мы предоставим им гуманитарную помощь и депортируем в те страны, где они являются гражданами.

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