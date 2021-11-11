Укрзализныце нужна системная и комплексная реформа, а не точечные решения, которыми власть пытается улучшить ситуацию в компании, получая при этом обратный результат.

Об этом заявил народный депутат из фракции «Батькивщина» Михаил Цимбалюк, пишет Обозреватель.

"Нужно делать реальную реформу на УЗ. И, как говорят эксперты, в том числе международные, по примеру Германии, следует разделить УЗ теперешнюю на три подразделения. Первый-перевозка грузов, второе-перевозка пассажиров, и третье – это обслуживание пути и всей инфраструктуры», - отметил Цимбалюк в эфире телеканала «Украина 24».

По его словам, попытки властей улучшить ситуацию в УЗ отдельными решениями, такими как списание железнодорожных вагонов по возрасту, лишь ухудшат состояние и увеличат убытки, ведь без вагонов компания потеряет клиентов, которые перейдут на альтернативные пути доставки грузов.

«УЗ хочет установить новые правила для обслуживания грузовых вагонов. Только для того, чтобы часть их вывезти из обслуживания, чтобы владельцы сдали на металлолом и покупали новые вагоны. Все это ляжет на плечи тех, кто перевозит промышленную продукцию. А в конечном итоге -- на плечи всех граждан, потому что себестоимость продукции возрастет. По подсчету экспертов-специалистов, УЗ потеряет в объемах перевозок, потому что часть из них перейдет на другие виды транспорта, такие как автомобильный и водный», - пояснил Цымбалюк.

Поэтому, по убеждению депутата, власть должна немедленно начать реальную реформу УЗ, чтобы восстановить отечественную железную дорогу, и отказаться от точечных решений.

«Сейчас очень важно, чтобы окружение президента Зеленского не обманывало его, а открыло реальную ситуацию на государственном предприятии. И, наконец, выстроило план реальной реконструкции и восстановления УЗ путем реорганизации», - подчеркнул Цимбалюк.

Ранее экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что власть должна решить проблему отсутствия профессионального менеджмента в «Укрзализныце» и преодолеть там коррупцию, а не снова вводить повышение тарифов на грузовые перевозки.

В то же время гендиректор Федерации работодателей транспорта Украины Владимир Гусак заявил, что инициатива Мининфраструктуры о списании железнодорожных вагонов по возрасту – это диверсия против отечественной экономики и промышленности, поскольку одновременно выведут из эксплуатации более 50 тысяч вагонов. По подсчетам экспертов, из-за коллапса на рынке перевозок потери экономики достигнут 2 млрд долларов ежегодно, а УЗ будет терять ежегодно не менее 10 млрд грн.