Журналист и политолог Янина Соколовская рассказала, какие шансы на выборах есть у старых политиков в сравнении с новыми и теми, кто еще может появиться.

Об этом она рассказала в новом выпуске программы «Главное» на канале «MY.UA» с блогером Екатериной Павловой.

«У Тимошенко есть свой четкий электорат, который позволяет ей держаться на плаву, но при этом не занимать никаких существенных постов. Тимошенко провалилась очень ярко, хотя претендовала на пост президента с Януковичем и могла бы выиграть. Но она так ярко провалилась в силу своего вероломства, потому что не соблюдала договоренности и меняла их в последний момент. Для нее предать и предвидеть - это знак равенства и вообще признак разумной политики», - подчеркнула она.

Соколовская сказала, что у Тимошенко нет базы людей, на которых она могла бы опереться, и даже Турчинов от нее ушел. Старые политики, считает она, которые не стали жертвами естественной убыли политической или физической, они все остались на месте. Достаточно посмотреть на состав парламента, акцентировала она, он видоизменился в части «Слуги народа», но кто стоит за слугами? И надо просто внимательно посмотреть, уверена она, кто стоит за их спиной и последить за руками.

«То есть кто-то просто отошел ненадолго в тень и вернется, кто-то будет дальше запускать в ВР своих аватаров и управлять ими, а кто-то сосредоточится на местных, областных и городских советах. У нас много больших прекрасных городов, которые являются стратегическими и создают некую кормовую базу. И там тоже люди, которые никуда не менялись, и нужные вопросы никто не решает через новых людей, а решают их через старые проверенные кадры», - резюмировала она.

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