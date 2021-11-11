Журналист и политолог Янина Соколовская рассмотрела ситуацию с мигрантами на белорусско-польской границе, а также возможные политические последствия этой проблемы.

Своё мнение она высказала в программе Мирославы Бобровской «А как на самом деле?».

«Пускать к себе мигрантов не хочет никто, но есть квоты по их запуску. Самые большие в Европе квоты, конечно, у Германии – и результатом этого стала резня в Кёльне и других городах. А самая маленькая квота у Эстонии, да и этих чужаков оттуда выживают. А Польша – большая страна, там большие квоты на мигрантов и большие проблемы. Поляки, как и французы, чужих не любят, они даже украинцев принимают с трудом. А тут приходится принимать совершенно непохожих людей – в Польше даже используется формулировка «зрительно отличимые иностранцы». Эти люди хотят получать пособие, а поляки не хотят его платить. И тут вот со стороны Лукашенко прилетает такая граната», - говорит гостья программы.

Она также спрогнозировала возможные последствия такого положения дел.

«Польшу могут обвинить в бесчеловечности, в несоответствии гуманитарным принципам. А соответствовать этим принципам она не может, потому что тогда Лукашенко будет туда запускать всё новых и новых мигрантов – уж в чём другом, а в нелегалах недостатка нет. Польше сейчас нужно договариваться с Украиной, чтобы она стала железным заслоном, и хотя бы на своей территории отлавливала всех нелегалов. Но это сложно сделать даже технически», - отмечает Янина Соколовская.

Как сообщает Politeka, ранее она подвергла резкой критике статью российского экс-президента Дмитрия Медведева.

Также Politeka сообщала, что, по словам Соколовской, у Зеленского и Путина нет пространства для возможного компромисса.