Центр противодействия коррупции не является заявителем по делу «Роттердам+» и Высший антикоррупционный суд по закону имеет все основания отклонить жалобу ЦПК, заявил глава этой общественной организации Виталий Шабунин.

«Да, это правда, что в процессе остались двое: ЦПК и ферросплавные заводы. Позиция ЦПК – слабая, именно потому, что мы подвали заявление о преступлении от вас (от Виктора Чумака, а не ЦПК – прим.). И поэтому ВАКС может отклонить нас и это будет вполне согласно закону», - сообщил Шабунин.

Таким образом, со слов Шабунина, после отказа от жалобы Виктора Чумака, в деле «Роттердам+» больше нет заявителей, которые имею полномочия оспаривать решение прокуратуры о закрытии дела в суде.

Напомним, дело «Роттердам+» длилось более 4 лет. Было проведено свыше 10 экспертиз, ни одна из которых не установила убыток от действия формулы. Всего государственные экспертные институты подтвердили юридическую и экономическую обоснованность формулы «Роттердам+», следует из решения суда.

20 мая 2021 год САП закрыла это дело из-за отсутствия состава преступления. 13 октября ВАКС подтвердил законность и обоснованность этого решения прокуратуры.