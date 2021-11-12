Политолог, коммуниколог Денис Кислов объяснил, как сделать системную власть из несистемной, чтобы она хотела перераспределять ресурсы крупного капитала.

Об этом он рассказал в программе «Акценты» с ведущей Татьяной Резвин.

Как рассказывает Кислов, сегодня уже два года в Украине новая несистемная власть, ее первые лица раньше не занимались политикой и поэтому они не системны. Тем не менее, говорит политолог, несистемность со временем становится системностью, то есть и эта власть рано или поздно войдет в систему и станет ее частью. «Но когда власть становится системой, она моментально начинает обрастать каноническими мышцами», – подчеркивает он.

По словам гостя программы, весь крупный бизнес в Украине так или иначе связан с большой политикой. Сегодня же, говорит коммуниколог, можно наблюдать перераспределение ресурсов крупного капитала. В то же время он отмечает, что этот процесс продолжался всегда, хотя и не так явно и резко, как сейчас.

В частности, отмечает Кислов, подобный вопрос встал во второй половине 2012 года и продержался до конца 2013 года, и тогда он был менее острым. Как он говорит, тогда старший сын бывшего президента Януковича и его команда пытались перераспределить ресурсы в такой пропорции: старые элиты остаются, но ведущее звено – за новыми.

Сегодня же, подчеркивает эксперт, это происходит иначе: «Старые элиты должны отойти в сторону, а новые элиты должны перенять их. Новые элиты - это те же самые олигархи, которых мы пока не воспринимаем с термином олигарх». То есть, заключает Кислов, сегодня происходит то же, что и при Януковиче, как тогда, когда не было понятно, откуда взялся Курченко, а сегодня таких уже много.

Как сообщала Politeka, Кислов рассказал, что нам ждать закона о деолигархизации.

Также Politeka писала о том, что Рохов заявил, что у действующих властей большой шанс переизбраться под лозунгом борьбы с олигархами.