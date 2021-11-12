Политический эксперт и экономический обозреватель Светлана Кушнир рассказала, какие перспективы в политике у бывшего лидера партии «Слуга народа» Александра Корниенко после своей отставки.

Об этом она рассказала в программе Мирославы Бобровской «Как на самом деле?».

Как рассказывает гость программы, с трибуны ВР Корниенко назвал своимглавнымзаданием реформу парламента. А это, подчеркивает он, требует много времени и партийная должность здесь излишня. «Да, ходят разговоры, что Корниенко метит на место спикера, и между ним и Стефанчуком существует конфликт», - добавляет Кушнир.

По ее мнению, в том, чем сейчас занимается Корниенко, есть смысл. «Партия и вообще огромная обуза, а тем более виртуальная партия, которой является «Слуга народа». Она так и не стала «партией на местах» и не получила от граждан мандат доверия на местных выборах», – объясняет эксперт.

По словам Кушнир, избирателям сегодня не удается контролировать поведение монобольшинства в парламенте. Кроме этого, добавляет она, Комитет избирателей Украины и движение «Честно» уже неоднократно указывали на то, что среди «слуг» есть официально не оформленные люди, а потому непонятно, как они там вообще работают. Также гостя программы советует «Слуге народа» начинать бороться с зарплатами в конвертах прежде всего с себя.

Как сообщала Politeka, Решмедилова заявила, что сейчас идет активное обсуждение того, кто возглавит «слуг» после Корниенко.

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