Соучредитель Центра национальной устойчивости и развития Украины, бывший Генеральный прокурор Руслан Рябошапка объяснил суть процесса очищения Высшего совета правосудия.

Об этом он рассказал в программе «Личность с Сергеем Дойко».

По его словам, очищение означает, что будут увольнять тех судей, которые не являются добродетельными.

«Которые причастны к коррупционной деятельности, которые не могут объяснить, откуда они взяли свое состояние, или судьи, которые некомпетентны. Собственно, об этом идет речь. Механизм очищения судебной ветви власти состоит на 50% из украинских судей и на 50% из международных экспертов. Это люди очень высоко профессионального уровня, нет никаких сомнений, что они добродетельны. Сегодня уже начал действовать этот Этический совет», - говорит он.

Этический совет состоит, кроме украинских судей, из судей из Великобритании, США. Также в него входит бывший Генеральный прокурор Эстонской республики.

«Это абсолютно достойные люди, которых невозможно будет подкупить, позвонить или попросить, чтобы они того судью поддержали, или того, наоборот, не очень сильно расспрашивали», - объясняет один из инициаторов этого процесса.

Он отметил, что далеко не все судьи готовы воспринять новации, поэтому сопротивление очень сильно.

«Судебная ветвь власти еще до того, как Этическая комиссия начала работать, уже активно этому противодействовала. Совет судей несколько раз собирался и отказывался представлять своих кандидатов в этот Этический совет. Высший совет правосудия вообще отказался утверждать состав Этического совета, хотя они по закону должны это сделать. Хорошо, что в законе была другая норма, предусматривающая, что если Высший совет правосудия саботирует исполнение закона, то автоматический механизм определяет состав Этического совета правосудия. Президент якобы демонстрирует политическую волю, чтобы этот процесс двигался. Но посмотрим», - резюмирует Рябошапка.

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