Политолог Руслан Бизяев поразмыслил над тем, как государству поэтапно и плавно выйти из газового кризиса, учитывая запуск «Северного потока-2».

Об этом он рассказал в программе «Развилка» с блогером Любовью Завальнюк в студии Руслана Бизяева.

Как сообщает Бизяев, на все попытки остановить запуск «Северного потока-2» Германия дала четкий отказ. «Несмотря на отчаянные и иногда уже бесперспективные просьбы ряда стран Восточной Европы о том, что необходимо получить доступ к сертификации «Северного потока-2», – отмечает он. Кроме того, добавляет политолог, конгрессмены Демократической и Республиканской партий также высказывались за обеспечение нормального функционирования этого проекта.

По его словам, запуск «Северного потока-2» следует ожидать в третьей декаде 2022 года, но цены на природный газ на стартовых европейских рынках начнут падать уже сейчас.

Поэтому, рассуждает Бизяев, энергетический кризис в Европе, чем пугают уже давно, еще с конца августа этого года, должен пройти более-менее плавно. «С другой стороны, Европейский Союз очень четко дал понять всем основным, заинтересованным в энергетической независимости Европы, а это все-таки в первую очередь США и Британия, что никакая цветная революция, которую не поддерживает консенсусный Европейский Союз и США, не возможна», - рассказывает эксперт.

Сейчас же, говорит он, можно наблюдать дистанцирование политики ЕС от условной Атлантической хартии по версии 2.0, она скорее приближается к проекту великая Евразия. «Мы фактически видим очень интересный сюжет», - подчеркивает Бизяев.

Как сообщала Politeka, Мулык предупредил о последствиях энергетического кризиса в государстве.

Также Politeka писала о том, что Бизяев рассказал, как через три года правильный подход может изменить состояние украинской экономики к лучшему.