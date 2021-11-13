Кабинет Министров уволил руководителя государственного предприятия "Гарантированный покупатель" Константина Петриковца из-за его отказа остановить выплату госпредприятием долгов перед производителями электроэнергии из возобновляемых источников.

Об этом говорится в сообщении госпредприятия.

«Кабинет Министров Украины собрался на внеочередное заседание в субботу, 13 ноября, чтобы уволить меня с должности директора ГП «Гарантированный покупатель». Это исключительно политическое решение. Я буду оспаривать его в законном порядке и отстаивать свою деловую репутацию, профессиональную честь и достоинство», - цитирует пресс-служба слова Петриковца.

Он отметил, что причиной его увольнения стал отказ выполнять незаконные указания представителей правительства относительно расчетов с производителями электроэнергии из возобновляемых источников».

«Госпредприятие в соответствии с законом направило 19,3 млрд гривен средств от НЭК «Укрэнерго» на погашение задолженности перед производителями. Так требует закон и никакие попытки политического давления, телефонные звонки и угрозы не заставят государственное предприятие отступить от норм закона и использовать эти средства как заблагорассудится политикам», - сообщили в компании.

За информацией межфракционного депутатского объединения "Чистая энергия-здоровая окружающая среда", после увольнения Петриковца, Кабмин через подконтрольный ему Ощадбанк заблокировал расчеты с» зелеными " инвесторами.

Напомним, «Укрэнерго» привлекло 825 млн долларов целевых еврооблигаций для расчета с «зелеными» инвесторами. Эти средства были в соответствии с законом перечислены "гарантированному покупателю", который должен был выплатить долги перед инвесторами.