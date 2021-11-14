Кабинет министров намерен присвоить 19,3 млрд грн, которые европейские банки предоставили для выплаты долгов инвесторам в возобновляемую энергетику Украины.

Об этом в эфире канала Украина 24 заявил нардеп Алексей Гончаренко, сопредседатель межфракционного объединения "Чистая энергия, здоровая окружающая среда".

"Это какое-то очередное волюнтаристское решение, которое будет иметь очень серьезные последствия для государства. Потому что на рынке альтернативной энергетики сложился глубокий кризис еще с начала прошлого года. Накопились долги в размере более 20 млрд грн. И эти долги правительство пообещало оплатить полностью, он должен был это сделать еще в начале этого года. Это были ответы обязательства украинского правительства, оно было закреплено законом, который был проголосован Верховной Радой и подписан президентом», - сказал нардеп.

Он добавил, что вместо того, чтобы направить взятые на Западе деньги на оплату непосредственно долгов, правительство спровоцировало новый кризис.

"Возможно у правительства есть желание закрыть какую-то другую дырку. Но это безусловно скажется на инвестиционном климате, это безусловно скажется на каждом украинце. Я уже молчу о климатических изменениях, об экологии, от которой Украина тоже очень серьезно страдает. И качество воздуха и все остальное», - подытожил нардеп.

Напомним, накануне поздно вечером правительство уволило руководителя Гарпока Петриковца и заблокировало на уровне Сбербанка погашение долгов перед зелеными инвесторами. Средства в сумме 19,3 млрд грн были заблокированы по указанию правительства. Петриковец обратился в НАБУ с заявлением о совершении преступления.

Как сообщалось, в начале ноября, президент Украины Владимир Зеленский на климатической конференции в Глазго обещал международному сообществу вернуть доверие международных инвесторов в возобновляемые источники до Украины.