Украинский политолог-международник и общественный деятель Николай Волковский рассказал, какие последствия может иметь для украинско-польских отношений критическая ситуация на польско-белорусской границе.

Об этом он рассказал в эфире программы «А как на самом деле?».

Политолог рассказал, что в связи с этой критической ситуацией в Польше прозвучала инициатива построения стены на границе с Беларусью.

«Если кейс будет развиваться дальше от Польши по постройке стены между нашей территорией и Республикой Польша – отношения абсолютно ухудшатся, если вовремя не отреагируют наш МИД и дипломатические ведомства», - считает Волковский.

Он считает, что сейчас нам нужна поддержка Польши, поскольку существует необходимость усиленно следить за происходящим за границей, что сейчас и происходит: было созвано внеочередное заседание СНБО, на котором была эта тема обсуждена. Политолог предположил, что это было сделано с подачи президента Польши.

По мнению Волковского, сегодняшний кейс может как отрицательно, так и положительно отразиться на наших отношениях. Он подчеркнул, что считает Польшу нашим главным стратегическим партнером и товарищем на пути в ЕС и в борьбе против РФ, наряду с США и Литвой, которые являются крупнейшими союзниками Украины на данный момент.

«Может быть, для конкретного электората партии не выгоден такой кейс как мигранты и тема, например, сильной поддержки Украины. Но мы знаем, что когда начался коронавирус, когда в марте-апреле 2020 выехали украинцы, тогда в Польше пытались, чтобы открыли границу. Потому что не было реальной рабочей силы. Польская экономика без украинцев реально могла бы провалиться», – заявил Волковский.

Как ранее сообщала Politeka, Петр Кульпа рассказал, как в Польше соблюдается баланс между интересами государства и владельцев крупных корпораций и предприятий.

Также Politeka писала о том, что Яли назвал цели Лукашенко в поддержке беспорядков на польской границе.