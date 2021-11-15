Народный депутат Украины Александр Качура рассказал, способен ли принятый закон об олигархах добавить рейтинг президенту и его партии.

Об этом он рассказал в новом выпуске программы «Главное» на канале «MY.UA» с Екатериной Павловой.

«Я не думаю, что сейчас будут какие-то электоральные предпочтения от принятого закона об олигархах, потому что до выборов еще очень далеко. У нас есть один политик, который говорил, что этот закон принимается против него, который находится в парламенте. И самое лучшее подтверждение тому, работает этот закон или нет и будет ли он работать – это то, что те, кто может быть олигархом, избавляются от медиа активов», - сообщил он.

Качура сказал, что это и есть сигналом того, что закон об олигархах не является пшиком, как об этом говорили. Значит закон об олигархах работает, считает он, и поэтому уже есть первый звоночек. Человек, который уже давно в политике и может быть внесен в реестр олигархов, подтвердил он, будет выполнять все для того, чтобы не попасть в этот реестр. Что же касается возможного давления на СМИ после принятия этого закона, подчеркнул он, об этом говорят с каналов, которые и принадлежат олигархам.

«Среди журналистов честных и порядочных людей, которые выполняют все нормативы журналистских стандартов, я не знаю ни одного журналиста, который говорил бы о том, что их ущемляет кто-то. Понятно, что на олигархических каналах будут кричать, что это наступление на свободу слова. Я даже видел одного эксперта в прямом эфире, который сказал, что у нас на олигархах базируется наша страна. Что олигархи являются ядром государства и не было бы Украины, если бы не было олигархов. Поэтому все плохое, что говорят о законе об олигархах, - это фейк», - резюмировал он.

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