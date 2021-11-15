Директор экономических программ Украинского института будущего Анатолий Амелин считает, что Украина должна создавать политику, при которой будет выгодно размещать в Украине инвестиции при всех тех опциях, которые дают наши соседи.

Об этом он рассказал в программе Юрия Романенко «Романенко. Беседы».

По его словам, к сожалению, такими категориями никто не мыслит.

«Общаясь с китайскими производителями, я задал вопрос: «Что должно произойти, чтобы вы сюда релоцировали производство?». Они ответили: «Нам нравится, что Украина находится близко с Европой. Вы потенциально находитесь на определенных логистических коридорах, которые сокращают скорость и стоимость логистики. Но ваше таможенное законодательство – это просто вешалка! Мы не готовы тут работать», - рассказывает он.

Амелин подчеркивает: это первое, что говорят потенциальные инвесторы.Он продолжает цитировать китайцев:

«Если вы создадите свободную таможенную зону, куда я заложу сырье, перерабатываю продукцию и вывожу без таможенной очистки – я готов платить в Украине налоги. У нас работать будут украинцы. Но мне необходима такая зона, чтобы я с вашими таможенниками каждый раз не воевал, не давал взятки». Вот этот первый шаг, который нужен», - отмечает экономист.

Второй – должны быть понятные фискальные условия, чтобы здесь было выгодно производить. Как минимум, три европейские страны дают 50 процентов компенсации капэксов.

«Что в Америка происходило, когда Тесла выбирала, где построить завод: им, по сути, компенсировали большую часть капэксов. В Украине должны быть такие же программы. Третий компонент. В мире больше 5000 свободных экономических зон. В Польше их несколько, в Беларуси несколько, в Грузии, в Турции, в Арабских Эмиратах. У нас ни одной. У нас говорят: будут индустриальные парки, будут давать какие-то льготы. Самая крутая льгота, которая есть – это беспошлинный вывоз технологического оборудования. И все», - заключает Амелин.

Politeka публиковала мнение Анатолия Амелина, что желание хорошо жить – это не решение какой-то абстрактной власти, а оно зависит от нас.

Также этот эксперт высказался о том, что государство должно быть реальным сервисом.