Политолог Олег Лисный рассказал, как Европа должна реагировать на действия Лукашенко.

Об этом он рассказал в новом выпуске программы «Акценты» с ведущей Татьяной Резвин.

«Можно допустить, что Россия может сделать неконтролируемые вещи, то есть на территорию Украины будут хаотически проникать беженцы. Украинским пограничникам и МВД нужно готовиться ко всем вариантам. Даже в плане того, что нас приучают к мысли, что беженцы у нас будут. Хорошо, мы согласны, но должен быть очень высокий аргумент. И украинской стороне нужно показать характер, потому что просто так, пускай беженцы у нас поживут - это уже не про политику, а то, что нас не видят как субъект совершенно», - рассказал он.

Лисный сказал, что сейчас гибридная агрессия начинается против ЕС и членов стран НАТО. Уже к ним идут гибридно, считает он, приблизительно как было в Крыму, сначала женщины, дети и за ними мужчины, а там стоят белорусские военные. И где-то такой сценарий мы уже видели, подчеркнул он, и эти грабли уже сильно ударили по Украине. И мы это ощутили, запомнили на долго, сообщил он, тогда мы потеряли территории и у нас до сих пор идет война.

«А здесь эти грабли бьют точно также, потому что через какой-то период этих людей будет море. Если давать слабину, то это чистая физика, что людей будет становиться все больше и больше. Любая такая ситуация очень взрывоопасна, до первой крови, как только будет первая кровь, тогда может пойти любой сценарий и однозначно не самый лучший. Поэтому я не могу понять Германию и ЕС, потому что все прекрасно понимают, кто это делает и зачем, но закрывают на это глаза», - резюмировал он.

Как сообщала Politeka, Жорин рассказал, что лично готов приобщиться к помощи Польше в ситуации с мигрантами.

Также Politeka писала о том, что Яли назвал цели Лукашенко в поддержке беспорядков на польской границе.



