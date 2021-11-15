Политолог Николай Давыдюк прокомментировал возрастание рейтинга бывшего спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова, а также его нынешнее политическое положение.
Своё суждение он высказал в программе «Что дальше?» на канале «Знай 24».
«Разумков растёт не только в рейтингах, но и в своих амбициях. Он растёт и в профессиональных навыках, и в политических контактах – и внутренних, и внешних. По большому счёту, Разумков – новая звезда этого политического сезона. Он в меру «зелёный», но не слишком, он власть – но не та власть, у которой уже растёт антирейтинг. Точнее, Разумков не власть, но у него есть свои связи со властью. И параллельно с этим наблюдается другая тенденция: растёт рейтинг партии «Европейская солидарность», но не самого Петра Порошенко. Украинцы хотят, чтобы кто-то защищал европейский выбор страны, но не хотят, чтобы это был Порошенко», - отмечает гость программы.
Однако, по его мнению, смена руководства в этой партии невозможна, за одним исключением.
«Из Марины Порошенко может получиться украинская Тихановская. Она может возглавить «Европейскую солидарность», но при условии, что за её спиной будет сидеть муж. Но в этом вопросе всё зависит от двух людей: от Петра Порошенко и Владимира Зеленского», - считает Николай Давыдюк.
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Как сообщает Politeka, ранее он заявил, что грамотная экономическая политика позволила бы Украине жить на уровне Польши или Литвы.
Также Politeka сообщала, что Давыдюк устроил у белорусского посольства в Киеве одиночную акцию протеста, требуя освободить Романа Протасевича.