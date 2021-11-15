Политолог Олег Лисный рассказал, что если Разумков будет действовать правильно и методично, то у него есть высокие шансы для дальнейшей карьеры.

Об этом он рассказал в новом выпуске программы «Акценты» с ведущей Татьяной Резвин.

«Не могу сказать, есть ли сейчас конкретная политическая фигура, которая может составить во втором туре президентских выборов победную конкуренцию президенту. Сейчас мы видим какие-то подвижки и желания некоторых политиков, но они сейчас еще находятся в начале пути. И их существующие рейтинги показывают, что их надо наращивать и формировать историю успеха. Разумков сейчас отъедает рейтинг президента, причем делает это методично и нацелен делать это и в дальнейшем», - сообщил он.

Лисный сказал, что рейтинг у Разумкова достаточно высокий, как для начала политического пути. По его словам, Разумков сделал правильный посыл избирателю, что он настоящий «Слуга народа», а все остальные вас обманули. Разумков достаточно сильный политик и политтехнолог, уверен он, поэтому со своим посылом и образом ему можно идти дальше. Но для этого ему нужна хорошая команда, уверен он, и новая стратегия для поддержания имиджа.

«И здесь у Разумкова есть достаточно серьезный вызов, кем себя окружать и как действовать, если он перестанет быть депутатом. Как ему действовать, если у него будет условная информационная блокада? А чтобы быть на плаву, надо в информационном пространстве создавать поводы, и если тебя атакуют, то это вообще прекрасно для рейтинга. Потому что у нас очень добрый народ, который считает, если тебя клюют, значит ты все правильно говоришь», - резюмировал он.

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