Политолог Николай Давыдюк рассказал, что Россия шантажирует Европу из-за их энергетического кризиса, а также кризиса с мигрантами и использует эти проблемы для запуска "Северного потока-2".

Об этом он сказал в эфире программы “Что дальше” с Викторией Панченко на канале “Знай 24”

“Путин сейчас входит в такую фазу… Они сейчас шантажируют, манипулируют Европой. С одной стороны, кризисом мигрантов, с другой стороны, газом. И эти проблемы создают такой мизер по поводу легализации "Северного потока", что европейцы и сами не ожидали таких сценариев от Путина. Он говорит: "Смотрите, здесь у вас мигранты врываются, здесь у вас газ по 2000... У меня полные хранилища газа". И у себя на территории, и в украинские он закачал”, - сказал Николай Давыдюк.

Он отметил, что у Владимира Путина достаточно запасов газа, чтобы диктовать условия для Европы, и потребовать от нее запустить "Северный поток-2".

“Европа сейчас действительно сидит на шпагате. И вроде бы суперсильная, умная, мудрая Европа сейчас не знает, что делать с 10 тыс. беженцев. Что смотрится очень смешно. А с другой стороны, с газом тоже проблема. Зима, холодно. И мы здесь между этим всем”, - добавил Давыдюк.

По его словам, зимой газ не будет дешевле, поскольку на него будет больше спрос.

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