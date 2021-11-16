Сергей Лещенко прокомментировал казус с 7 кораблями с углем ДТЭК Рината Ахметова, которыми похвастался президент Владимир Зеленский в своем видеообращении.

Позицию власти Лещенко обозначил у себя на YouTube-канале.

«Не имеет значение, кто закупил уголь. Этот уголь приедет и будет использован в Украине», - заявил Лещенко, добавив, что не видит в этом никакого упущения со стороны Офиса президента.

Лещенко также анонсировал новые видеообращения президента, поскольку это, по его мнению, «эффективный канал прямой коммуникации с народом».

Накануне Владимир Зеленский сообщил, что Украина ждёт 7 кораблей с углём. Но это оказался уголь, который импортирует компания ДТЭК. Об этих контрактах было сообщено еще в октябре.

Первая партия угля компании ДТЭК прибудет на этой неделе в порт Южный.

Напомним, ранее ряд народных депутатов сообщили, что Сергей Лещенко заменил Михаила Подоляка в должности куратора информационной политики Офиса президента.

Сам Лещенко эту информацию опроверг и заявил, что готов консультировать власти по информационным вопросам, но на место Подоляка не претендует.

Подоляк информацию о замене себя на Лещенко не прокомментировал.