Эксперт по государственному управлению Роман Головин рассказал, почему в Украине нужно создать промышленную программу, и каким образом можно сформировать безусловный базовый доход.

Об этом он сказал в эфире программы “А как на самом деле" с Мирославой Бобровской.

Роман Головин отметил, что в Украине нужно сделать баланс по производству, поскольку без этого невозможно говорить о безусловном базовом доходе.

“Ищет президент, где построить 500 производств, ну так слушайте, давайте программу промышленную делать. Агрессивную. Нам нужно определить, что мы экспортируем, что мы импортируем. Что перекрыть и сделать импортозамещение… Пока это утопия с безусловным базовым доходом. Потому что фактически элементами этого же базового дохода есть пенсия. Есть стипендия та же. Есть бесплатное обучение”, - сказал Головин.

По его словам, в президентской программе есть введение экономического паспорта, что также предполагает получение базового дохода.

“Каждому украинцу должны зачисляться деньги. От недр, от того, от того. Но если мы не можем наполнить бюджет, то пока этот паспорт будет по нулям. Как решить, чтобы его наполнить? Вот когда мы сделаем так, что у нас не будет долгов по МВФ, бюджет будет без дыр, тогда начнет наполняться и этот паспорт. А значит нам нужно контролировать всю руду, всю добычу газа, всю поставку электроэнергии, чтобы перекрылись любые возможности оттока денег. От бюджета, от людей. Тогда мы можем говорить об экономическом паспорте, и базовый доход можем сформировать”, - добавил Роман Головин.

Как сообщала Politeka, Алексей Толкачев отметил, что работы начнут выполнять значительную часть нашей работы.

Также Politeka сообщала, что доктор педнаук заявил, что программисты — это украинская нефть, мы ее экспортируем по всему миру.