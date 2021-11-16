Общественный деятель и юрист Геннадий Друзенко объяснил, что сейчас нужно обсуждать конструкцию украинского государства, как и ожидания самих украинцев от этого, а не просто бездумно выбирать нового президента.

Об этом он рассказал в программе Романенко. Беседы».

По словам гостя программы, пора открыть дискуссию об ожиданиях от украинского государства вообще, пересмотреть его конструкцию, а уже на основе этих выводов выбрать модель и искать под нее президента.

Как объясняет Друзенко, президент всегда будет желать большего, всегда будет хотеть стать еще сильнее. «Всегда будет искать врагов, потому что это мобилизует электорат. Мы всех перепробовали – старых, молодых, здоровых, маленьких президентов, женщин еще не пробовали разве что», – подчеркивает он.

Следовательно, констатирует юрист, нужно изменить подход, иначе все всегда будет развиваться по одному и тому же сюжету. «Вера в доброго царя, в мессию кончается все тем же: всплеск увлечённости, веры и затем разочарования. Разочарование будет накапливаться, и, в конце концов, оно всегда выходит в агрессию», - объясняет Друзенко. В частности, в 2019 году, отмечает эксперт, агрессию удалось снять электоральным выхлопом, но сейчас есть риск того, что разочарование будет даже в электоральном выхлопе.

В то же время сейчас власть, отмечает гость программы, не занимается структурными и системными реформами, не налаживает механизм самой власти, а скорее занимается поисками врагов.

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