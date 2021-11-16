Из трех альтернативных проектов по промышленным выбросам, зарегистрированных в Верховной Раде, два (№№6004 и №6004-2) содержат нормы, которые могут привести к многочисленным коррупционным злоупотреблениям и давлению на предприятия. Зато проект №6004-1 учитывает замечания представителей бизнеса и международных экспертов, и может быть принят Радой с условием дальнейшей доработки.

Об этом говорится в открытом письме Украинской ассоциации бизнеса и торговли (UBTA) к председателю экологического комитета ВР Олегу Бондаренко.

Авторы письма напомнили: после того, как Верховная Рада отклонила законопроект №4167 «О промышленном загрязнении», депутаты подали три альтернативные редакции: проект «Об интегрированном предотвращении и контроле загрязнения» №6004, «О интегрированное предотвращение и контроль загрязнения, возникающего в результате промышленной деятельности» №6004-1, и проект «Об обеспечении конституционных прав граждан на безопасную жизнь и здоровье окружающей среды» №6004-2.

«Мы провели анализ всех трех проектов и констатируем: все три проекты нуждаются в технико-юридической доработке, поскольку содержат ряд замечаний обще-правового характера. В частности – неоднозначность трактовки основополагающих терминов, отсутствие четкого предмета правового регулирования и определение понятия ряда технических терминов, а также несогласованность с базовыми нормативными актами в экологической сфере», - подчеркнули представители УАБТ.

В частности, экспертный анализ показал: проекты №6004 и №6004-2 предоставляют органам исполнительной власти исключительные права по участию в процессе выдачи интегрированного разрешения. Однако сосредоточение властных полномочий в одном органе способствует возможным коррупционным проявлениям, поэтому уместным было бы распределить эти полномочия между двумя государственными структурами, как это предлагается в проекте №6004-1. К тому же, вопросы, которые будут иметь значительное влияние на экономику государства и функционирования предприятий и бизнеса, целесообразно определять именно на уровне Кабинета министров, как это и предусматривает проект.

«Также законопроект №6004-1 в качестве неотъемлемой части оценки отступа определяет план модернизации установки для достижения нормативов, определенных в выводах НДТМ. Таким образом, позиция проекта направлена на защиту предприятий от значительной финансовой нагрузки из-за необходимости модернизироваться в сжатые сроки», - поясняют авторы письма.

Эксперты подчеркивают: проекты №6004 и №6004-2 определяет, что срок предоставления отступления не может превышать 7 лет и не подлежит продлению, в то время как альтернативный №6004-1 предоставляет возможность 7-летнего отступления, если нужна модернизация производства, а если же нужно изменить технологию – предусматривается отступ в 15 лет, которые являются более приемлемыми для украинских предприятий.

«Проекты №№6004 и 6004-2 содержащих нормы вроде «не вызывать загрязнения, в результате будут нарушаться экологические, санитарные и гигиенические нормативы». Такие нормы являются оценочными и общими, что создает почву для возможных злоупотреблений и давления на предприятия. Проект №6004-1, в свою очередь, не содержит таких требований – вместо этого он обязывает операторов «предупреждать загрязнения» и «принимать меры для предотвращения аварий», - подчеркивают авторы письма.

Также проект №6004 не содержит четкого перечня документов, которые должны быть в реестре интегрированных окрестные разрешений, что также создает почву для злоупотреблений. Кроме того, проекты №№6004 и 6004-2 содержат норму, согласно которой интегрирован разрешение может в судебном порядке обжаловать любое физическое и юридическое лицо», даже, права которого не были никоим образом ущемлены. Это противоречит принципам судебной защиты – который предусматривает, что правосудие осуществляется для защиты нарушенных прав и свобод.

«Проект №6004-1 также предлагает продлить действие текущих технологических нормативов допустимых выбросов, утвержденных до вступления в силу закона, до дня введения в действие выводов НДТМ.

Кроме того, он предусматривает установление на национальном уровне Переходного плана сокращения отдельных видов выбросов. Такое предложение будет способствовать постепенному внедрению новых технологий и позволит предприятиям уменьшить финансовую нагрузку в случае модернизации, без разрушительного влияния на экономику государства», - отметили в УАБТ.

Поэтому авторы письма, поприветствовав намерения властей реформировать законодательство по промышленному загрязнению, призвали взять за основу законопроект №6004-1-как учитывающий большинство замечаний и предложений от бизнеса.

Напомним: предыдущий законопроект №4167 о промышленных выбросах был раскритикован международными бизнес-ассоциациями, экспертами и представителями бизнеса как такой, который создавал основания для злоупотреблений, коррупционных схем и значительного давления на предприятия. В результате проект был трижды провален в ВР и был отозван.

Раньше Профессиональная ассоциация экологов Украины призвала власть перезапустить экологическую реформу в стране, поскольку попытки решить проблемы точечным методом не улучшают окружающую среду. Экологи предложили создать дорожную карту экологических реформ, и определить источники финансирования, ведь большинство запланированных проектов требуют многомиллиардных инвестиций.