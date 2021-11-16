Офис президента намерен требовать изменения редакционной политики на телеканале «Украина24» в обмен на прекращение действий по блокированию выплаты компании ДТЭК ВИЭ средств за «зеленую» энергию.



Об этом заявил близкий к Офису президента и партии «Слуга Народа» блогер Сергей Лещенко.

«Этот Петриковец (экс-глава ГП "ГарПок" - прим.) получил приказ от своего непосредственного руководителя Шмыгаля не проводить расчет с зелеными. Эти деньги были заблокированы лишь благодаря тому, что Сбербанк получил указание ее не проводить. План состоял в том, чтобы с Ахметовым вести переговоры об остановке медиа-войны с властью», - заявил Лещенко на своем YouTube-канале.



Напомним, ряд нардепов, в том числе Гео Лерос, сообщили, что Сергей Лещенко заменил советника главы офиса президент Михаила Подоляка на посту куратора информационной политики ОП. Сам Лещенко эту информацию опровергает и заявляет, что просто «консультирует и помогает депутатам от «Слуги Народа».



Как сообщалось, 13 ноября правительство заблокировало выплату долгов «зеленым» инверторам. Правительство заморозило 19,3 млрд грн средств, которые предоставили Украине для расчетов с долгами европейские банки.



Затем стало известно, что инвесторам выплатили лишь с 16,3 19,3 млрд грн. Часть средств исчезла. В компании ДТЭК требуют расследовать факт невыплаты средств и требуют привлечения к ответственности участников незаконной схемы блокирования средств – в том числе руководство Гарпоку и государственного Ощадбанка.