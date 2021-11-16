Эксперт Национальной Ассамблеи Украины, руководитель общественного движения «Народная инициатива» Алексей Якименко считает, что, несмотря на то, что два Майдана остались позади, аккумулирование общественной энергии в Украине происходит и сейчас.

Об этом он рассказал в программе Алексея Толкачева «Толковый разговор».

«Накатываются определенные волны, но перпендикулярно с ними идут другие волны и сбивают их. Общество вроде бы и хочет выйти, организовать очередную елку, или прийти к стелле, но оно еще не аккумулировало ту энергетику и не нашло те слова, которыми можно поговорить с людьми, выходить и начинать борьбу. Коронавирус и перманентные локдауны – это перпендикулярные волны, сбивающие эту энергетику. Как будет развиваться дальше, я не знаю», - говорит он.

Эксперт отмечает: раньше он думал, что этапы революции, которые мы должны пройти, чтобы считать революцию законченной – это добыть в борьбе свободу, справедливость и эффективность.

«Ибо без эффективности не может быть ни свободы, ни справедливости. Без свободы не может быть ни эффективности, ни справедливости. Я думаю, наше общество примерно знает, как с этим бороться, но оно не знает, как побороть виртуальную реальность», - рассуждает эксперт.

Он вспомнил спор между Аристотелем и Платоном о том, что первично: материя или эстетика?

«Древние философы считали, что в каждом человеке есть часть Бога и частица животного, и они постоянно между собой борются. Рождается ли человек, который становится ответственным, думает не только о своих благах, но и об общественных. Так много ли настоящих граждан в Украине?», - спрашивает Якименко.

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