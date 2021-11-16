Власти Украины разваливают доверие иностранных инвесторов к государству через выборочную оплату долгов в секторе зеленой энергетики Украины, которая проявляется на примере компании ДТЭК ВИЭ.

Об этом в эфире канала Украина 24 заявил экс-министр финансов Александр Данилюк.

"Это на самом деле глупость. Глупость и непонимание, что нельзя разваливать доверие к государству. Была гарантия для инвесторов, когда они принимали решение – стоит ли им развивать бизнес в Украине», - сказал Данилюк.

По его словам, внутренним и иностранным инвесторам власть не желает платить в полной мере.

«Сейчас им просто сказали «спасибо!"за то, что построили, но платить мы сейчас и выполнять свои обязательства не будем. Это очень недальновидная позиция, она очень бьет по репутации страны», - подчеркнул Данилюк.

Напомним, 13 ноября вечером правительство заблокировало на уровне Сбербанка погашение долгов перед зелеными инвесторами. Средства в сумме 19,3 млрд грн были заблокированы по указанию правительства.

По словам руководителя «Гарпока» Константина Петриковца, которого правительство 13 ноября уволило из-за отказа бокировать выплаты, в правительстве на него давили, давали незаконные указания и угрожали. Петриковец обратился в НАБУ с заявлением о совершении преступления.

В начале ноября, президент Украины Владимир Зеленский на климатической конференции в Глазго обещал международному сообществу вернуть доверие международных инвесторов в возобновляемые источники до Украины.

15 ноября компания ДТЭК ВИЭ заявила о дискриминации в погашении задолженности перед предприятиями "зеленой" генерации и выдвинула требование провести немедленного расследования действий должностных лиц. ДТЭК ВИЭ не получил ни одной гривны из средств ГП "Гарантированный покупатель", выделенных европейскими кредиторами для покрытия долга за электроэнергию. Всем остальным компаниям АО "Ощадбанк" перечислило средства в полном объеме.