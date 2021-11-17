Государственный Ощадбанк не имеет никаких оснований блокировать погашение долга перед компанией ДТЭК ВИЭ за произведенную "зеленую" электроэнергию.

Об этом в Facebook написал Александр Трохимец, председатель комитета по энергетическому праву Национальная ассоциация адвокатов Украины.

"Вот и стала явной причина перетрубаций в госпредприятие»Гарантированный покупатель"

Просто надо было не выплатить деньги за сгенерированную электрическую энергию на «зеленых» электростанциях ДТЭК ВИЭ. Всем зеленым долги, которые накапливались в течение последних 2-х лет, покрыли, ДТЭК - нет. По состоянию на сейчас 3,4 млрд грн, которые ГарПок должен выплатить ВИЭ ДТЭК, лежат в Ощадбанке», - написал Трохимец.

По его словам, никаких правовых оснований не выплачивать долги ДТЭК нет.

«Если последние пойдут в суд с иском о взыскании средств с ГарПоку - то гарантированно получат свои средства через суд. Даже больше получат - со всеми штрафными санкциями, которые достигнут еще десятков миллионов гривен», - подчеркнул Трохимец.

Он добавил, что нынешнему руководству ГарПоку в таком случае придется нести юридическую ответственность за такую избирательность в платежках целевых средств. «Возможно, даже, уголовное», - добавил он.

Напомним, 12 ноября 2021 года государственное предприятие "Гарантированный покупатель" осуществило перерасчет 19,3 млрд. средств производителям электрической энергии по зеленому тарифу, которые были предварительно перечислены от НЭК "Укрэнерго". Тем не менее, выплаты по указанию правительства были заблокированы и так и не поступили в полном объеме на счета компаний зеленой энергетики.

Компания ДТЭК ВИЭ призвал немедленно расследовать факты махинаций с выплатой целевых облигаций и привлечь к ответственности руководство Сбербанка и ГП Гарантированный покупатель.