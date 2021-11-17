Политолог Тарас Загородний рассказал, почему Дмитрий Разумков назвал свое межфракционное объединение «Розумна політика» и какие вообще перспективы у него есть.
Об этом он рассказал в своем блоге.
Как отмечает Загородний, пока власти заявляют об отсутствии опасности со стороны Разумкова и его политической силы. Тем не менее, говорит он, правила украинской политики таковы, что еще что-то будет впереди.
По словам эксперта, Разумков опасен для «слуг» просто потому, что предлагает определенную альтернативу. «23 человека подписали вхождение в межфракционное объединение и человек 10 точно симпатизирует», - подчеркивает он. По мнению Загороднего, «Слуга народа» может потерять свою поддержку, она перейдет к Разумкову и в этом случае правительство не сможет не реагировать.
Попутно политолог объясняет, почему бывший спикер ВР избрал такое название для своего межфракционного объединения. «Название понятное, потому что Разумков является политтехнологом и понимает, по какому принципу в нашей стране строятся партии: название должно быть созвучным с его фамилией», - говорит он.
София Ротару на фоне слухов о тяжелой болезни засобиралась в Россию: "О боги..."
Кравец удивила внешностью без привычного грима и прически: фото
Нардеп от "Слуги народа" попал в ДТП, фото с места аварии: "Авто смяло от удара"
Взрывы гремят на польской границе: применены гранаты и водометы, кадры
Тело украинца нашли на свалке: его замучили, связали и завернули в покрывало
Как сообщала Politeka, Дзивидзинский рассказал, кто является электоратом Разумкова.
Также Politeka писала о том, что Давыдюк прокомментировал рост рейтинга Дмитрия Разумкова.