Народный депутат Михаил Цымбалюк рассказал, могут ли начаться полномасштабные военные действия из-за ситуации на границе с Беларусью, и должна ли Украина готовиться к ним.

Об этом он сказал в эфире программы “А как на самом деле" с Мирославой Бобровской.

“Украина как государство уже готова давно. По крайней мере она должна быть готова. Вооруженные силы стали сильнее, вооружённее, это однозначно… Мы говорим уже не один год о том, что 1200 км границы Украины с Беларусью также требуют внимания. Там граница не закрыта. Есть специфика там, болотистая местность Полесья и Волыни, но простите меня, так нельзя легкомысленно относиться”, - сказал Цымбалюк.

Он отметил, что особенно стоило бы обратить внимание на украинско-белорусскую границу после того, как Россия начала строить союзные отношения с Беларусью.

“Происходящее сейчас на польско-белорусской границе — это однозначно геополитическая игра России. Путина. И не основную скрипку там играет Лукашенко, согласовывающий свои действия. Потому что не просто так эти мигранты попадали на территорию Беларуси. Я считаю, что Европейский Союз имеет свою стратегию. Польша является государством НАТО. А вот Украине следует задуматься”, - добавил нардеп.

Как сообщала Politeka, Максим Яли сказал о целях провоцирования миграционного кризиса: "Обеспечить зависимость Европы от РФ на долгие годы".

Также Politeka сообщала, что Олег Лисный заявил, что украинским пограничникам и МВД нужно готовиться ко всем вариантам.