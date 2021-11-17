Военный эксперт Александр Мусиенко прокомментировал проблему с иммигрантами на польской границе и высказал своё мнение по поводу того, кто виноват в сложившейся ситуации.

Его слова прозвучали в программе «Что дальше?» на канале «Знай 24».

«В кризисе с мигрантами виновата точно не Меркель и вообще не Европа, как и не США. Виноват белорусский диктатор Лукашенко, но, конечно, не обошлось и без участия Российской Федерации. Ещё в 2015-2016 годах Россия отработала метод давления на Европу с помощью мигрантов. Тогда шли интенсивные бомбардировки на севере и северо-востоке Сирии, а потоки беженцев направлялись в Турцию и далее в Европу. Сценарий основывался на том, что Европа в этом вопросе не едина, и её можно расколоть. Был расчёт и на то, что вместе с беженцами в Европу смогут просочиться и представители каких-то радикальных исламских группировок», - рассказывает эксперт.

Он напоминает, что после этого теракты в Европе в самом деле участились.

«Но с тем наплывом мигрантов Европа сумела справиться. А сейчас Лукашенко решил использовать отработанную российскую технологию. Но они с Путиным обычно действуют в паре. Да, визы этим людям выдавала Беларусь, но бегут они в основном из стран, где есть российское военное присутствие – раньше официальное, а теперь в виде ЧВК «Вагнера», - говорит Александр Мусиенко.

Как сообщает Politeka, ранее он заявлял, что России нечего предложить Европе вообще и Украине в частности.

Также Politeka сообщала, что Мусиенко посоветовал украинскому руководству не слишком демонстрировать готовность к диалогу с Россией.