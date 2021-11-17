Котировки еврооблигаций украинского правительства дешевеют после попыток Кабинета Министров задержать выплаты по целевым «зеленым» облигациям в адрес компании ДТЭК ВИЭ.

Об этом свидетельствуют котировки еврооблигаций, приведённые агентством «Интерфакс-Украина» за период с 11 по 16 ноября.

В среднем ценные бумаги украинского правительства за этот период снизились на 3,7-4%.

Больше всего обесценились долгосрочные ценные бумаги со сроком обогащения 6 и больше лет.

3-х и 5-ти летние облигации подешевели на 2,8-2,9%.

После скандала с «зелеными» облигациями, долгосрочные еврооблигации Украины (11 лет) начали торговаться ниже номинала, что может свидетельствовать о падении доверия к действиям правительства.

Напомним, 13 ноября правительство заблокировало выплату долгов перед «зелеными» инвесторами из средство целевых «зеленых» еврооблигаций под государственные гарантии. 15 ноября выплаты получили все компании, кроме одной компании – ДТЭК ВИЭ.

ДТЭК уведомил западных кредиторов о дискриминационных действиях украинского правительства и потребовал провести расследование махинаций при распределении средств еврооблигаций.

Инвестиционная компания Dragon Capital сообщила, что политическая дискриминация отдельных компаний при выплате средств целевых «зеленых» еврооблигаций подрывает доверие инвесторов к правительству Украины и приведет к негативной реакции на долговые обязательства украинских компаний.