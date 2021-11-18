Срыв платежа по еврооблигациям официально объясняется «проверкой действий предыдущего менеджмента госпредприятия».



Украинское государственное предприятие «Гарантированный покупатель» задерживает выплаты по «зеленым» еврооблигациям, заблокировав платеж в адрес компании ДТЭК.



Об этом сообщает агентство Bloomberg, пишет Главком.



«Украинская государственная компания «Гарантированный покупатель» отсрочивает погашение двухлетней задолженности перед производителями солнечной и ветровой энергии. 15 ноября новый директор Вадим Улида потребовал прекратить денежную операцию; 16,27 млрд грн было выплачено производителям электроэнергии и 3 млрд грн возвращено на счета Гарантированного покупателя», – сообщает международное агентство.



Срыв платежа по целевым еврооблигациям на официальном уровне объясняется «проверкой действий предыдущего менеджмента госпредприятия», отмечает агентство.

Напомним, 13 ноября правительство заблокировало выплату долгов перед «зелеными» инвесторами из средство целевых «зеленых» еврооблигаций под государственные гарантии.



Средства были выплачены всем юридическим лицам за исключением компаний группы ДТЭК, который руководство ГП и госбанка в ручном режиме удалили из платежных поручений.



ДТЭК уведомил западных кредиторов о дискриминационных действиях украинского правительства и потребовал провести расследование махинаций при распределении средств еврооблигаций.



Инвестиционная компания Dragon Capital сообщила, что политическая дискриминация отдельных компаний при выплате средств целевых «зеленых» еврооблигаций подрывает доверие инвесторов к правительству Украины и приведет к негативной реакции на долговые обязательства украинских компаний.



Котировки еврооблигаций украинского правительства отреагировали обвалом на действия правительства по блокированию выплат.