Военный эксперт Александр Мусиенко заявил, что Беларусь и Россия искусственно организовали нынешнюю проблему с мигрантами на границе Польши и Беларуси, и назвал цель их действий.

Свой комментарий он дал в программе «Что дальше?» на канале «Знай 24».

«Цель России и Беларуси – усилить кризис в Евросоюзе. Но Польша легко могла бы сорвать эту провокацию, просто пропустив мигрантов. Однако белорусы и россияне рассчитывали на то, что поляки будут действовать именно так, как они действуют сейчас – прямолинейно, без какой-то изобретательности и смекалки. Получилась картинка, на которой мигранты штурмуют границу, а злые поляки их не пускают. Картинка удалась. А если бы поляки пропустили мигрантов – ну да, их бы покритиковали, назвали слабаками, но практически все мигранты двинулись бы дальше на запад. Ведь их цель – Германия, а вовсе не Польша. Для Польши проблема на этом бы и закончилась. Но дело здесь в другом. То, что поляки укрепляют свою армию и обороноспособность – они, конечно, молодцы, но они проводят в жизнь слишком правоконсервативную повестку. А она и в самой Польше нравится далеко не всем», - говорит гость программы.

По его словам, именно такой имидж не позволяет полякам маневрировать.

«Если бы поляки пропустили мигрантов, никто в Европе не упрекнул их за это. Можно было просто сказать: мы исповедуем европейские ценности. Вы нас упрекали, что мы не принимаем мигрантов – так вот, мы их приняли. Напротив, отношения с Западной Европой улучшились бы», - считает Александр Мусиенко.

Как сообщает Politeka, ранее этот эксперт обвинил Беларусь и Россию в намеренном создании кризисной ситуации на польской границе.

Также Politeka сообщала, что, по мнению Мусиенко, России нечего предложить европейцам, в том числе украинцам.





