Предложение Еврокомиссии может ограничить влияние Китая на европейский рынок лома

Еврокомиссия по результатам пересмотра политики по транспортировке отходов предлагает ограничить экспорт лома в страны, которые не входят в Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Как пишет GMK.center, этом говорится в сообщении на сайте ЕК.

Согласно предложению Еврокомиссии, страны, которые не входят в ОЭСР, могут импортировать отходы (к которым относится лом черных металлов, согласно европейскому законодательству) из ЕС при условии предоставления официального запроса страны-импортера. При этом импортеры должны доказать, что переработка импортных отходов осуществляется с соблюдением экологических стандартов.

«В первую очередь документ ограничивает экспорт только в страны, которые не входят в ОЭСР. Имеются ввиду Индия, Пакистан, Малайзия, Индонезия, Египет, Россия и Китай. По итогам 2020 года Индонезия, Пакистан и Египет суммарно импортировали из ЕС более 5 млн т лома. Это может быть действительно серьезный удар для металлургии данных стран», – пояснил главный аналитик GMK Center Андрей Тарасенко.

По оценке Еврокомиссии, на экспорт лома в страны, которые не являются членами ОЭСР, приходится 25,56% от общего экспорта лома из ЕС. В 2020 году общий объем экспорта лома из ЕС составлял 22,6 млн т, или четверть всей мировой торговли ломом. Введение ограничений может снизить объем предложения на мировом рынке лома на 5-6 млн т.

Поскольку Турция является членом ОЭСР, последствия данного решения для нее могут быть не слишком значительными. Иная ситуация для Китая, который членом ОЭСР не является. Этим решением Еврокомиссия защищает себя от растущего влияния КНР на рынок лома при посредством экологических стандартов.

Также европейские компании-экспортеры предлагают обязать проводить аудит предприятий, которым идут поставки сырья, на предмет соответствия экологическим стандартам. Данное условие может стать обязательным для экспорта.

«Такая мера может быть определенным техническим барьером, который будет блокировать экспорт лома из ЕС. Она также может исключить из числа покупателей лома трейдинговые компании, что может негативно отразиться на объемах экспорта», – указал Андрей Тарасенко.

Еще одним барьером может стать предложение о контроле объемов экспорта лома в страны, которые не входят в ОЭСР. Еврокомиссия намерена оставить за собой право ввести запрет на экспорт по конкретному направлению, если зафиксированы резкий рост поставок и нанесение им ущерба экологии или здоровью населения.

Европейская ассоциация по переработке отходов ранее направила письмо Еврокомиссии, Европарламенту и Европейскому совету, в котором указала на «потенциально катастрофические последствия общего ограничения экспорта сырья».

Европейская сталелитейная ассоциация EUROFER, напротив, выступает за ограничения экспорта лома из ЕС в страны, которые не соответствуют экологическим стандартам Евросоюза. По мнению ассоциации, введение ограничений может способствовать достижению климатической цели по сокращению выбросов парниковых газов в ЕС к 2050 году.