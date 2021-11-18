Коррупция в Укрзализныце и политическое влияние на компанию привели ее к кризисному состоянию, которое в последнее время только углубляется. Об этом заявил экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян, комментируя инициативу Министерства инфраструктуры реализовать проект по списанию рабочих грузовых вагонов, который будет стоить более 100 миллиардов гривен.

По его словам, ситуация на железной дороге сейчас очень сложная, ведь хронические проблемы из-за их игнорирования, обострились, в том числе операционная эффективность.

"Фактически каждую неделю мы имеем сотни брошенных поездов. И люди действительно ждут - кто неделями, кто месяцами, - с единственной банальной причине – не хватает тяги», - отметил Омелян в эфире телеканала «Украина 24».

По его мнению, при таких условиях в УЗ должны были бы принимать решение не о списании вагонов, которые еще могут эксплуатироваться, и тратить средства на закупку новых, а инвестировать в наиболее насущное – обновление парка локомотивов и железнодорожной инфраструктуры.

"Все красивые слова о глобальных реформах, новых поездах, новых реформах разбиваются о реальность. Денег нет. И когда я слышу, что вместо локомотивов и ремонта инфраструктуры мы будем фактически закупать вагоны, которые фактически превратятся в склады на колесах, - подчеркнул Омелян.

Экс-министр считает, что УЗ необходимо немедленно реформировать и сломать коррупционные схемы, чтобы спасти компанию.

"Коррупция съедает все, не будет никакого развития, будет фактически застой и будет банкротство компании. В УЗ из-за коррупции теряются около 1 млрд. долларов в год. Я думаю, что даже компания Тесла не выдержала бы таких коррупционных потерь», - подытожил Омелян.

Ранее гендиректор Федерации работодателей транспорта Украины Владимир Гусак заявил, что инициатива Мининфраструктуры о списании железнодорожных вагонов по возрасту – это диверсия против отечественной экономики и промышленности, поскольку одновременно выведут из эксплуатации более 50 тысяч вагонов. По подсчетам экспертов, из-за коллапса на рынке перевозок потери экономики достигнут 2 млрд долларов ежегодно.

В то же время экономист Борис Кушнирук заявил, что принудительное обновление железнодорожных вагонов, которое инициирует Мининфраструктуры, обогатит олигарха Игоря Коломойского и приведет к серьезным проблемам для Укрзализныци.