Политический аналитик Руслан Бизяев рассказал, кому выгодна ситуация с мигрантами на белорусской границе, и когда закончится противостояние.

Об этом он сказал в эфире программы “Что дальше” с Викторией Панченко на канале “Знай 24”.

Руслан Бизяев отметил, что ситуация на белорусской границе – это “белорусско-польский междусобойчик”, и она не была создана Россией, чтобы сертифицировать “Северный поток-2”.

“Сертификация “Северного потока-2” – это уже вопрос чисто технический. Переноса юрисдикции фирмы из Швейцарии в Германию. Это никаким образом не повлияет на этот процесс, учитывая, что германскими элитами уже решение принято. И в новом составе Бундестага есть четкий консенсус большинства относительно того, что “Северный поток-2” будет запущен. России сейчас не выгодна острая эскалация с Европой, она несет больше минусов. А вот Лукашенко добился своего. Меркель позвонила ему, а не Тихановской”, - сказал Бизяев.

По его словам, в результате ситуации с мигрантами белорусская власть достигла промежуточного результата и вышла из дипломатической блокады.

“Фактор признания Лукашенко выполнен. Теперь посмотрим, как будут развиваться польско-европейские отношения. Насколько я понимаю, Европа сейчас не заинтересована в дальнейшей эскалации противостояния Варшавы и Брюсселя. Поэтому, я думаю, где-то после Нового года эту тему замнут”, - добавил аналитик.

Как сообщала Politeka, Михаил Цымбалюк заявил, что сейчас Украине важно укрепить свою границу с Беларусью.

Также Politeka сообщала, что Николай Волковский отметил, что мигранты на границе Беларуси уже стали заложниками своей судьбы.



