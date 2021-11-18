Политический аналитик из Израиля Соломон Манн рассказал, почему Украина не может отменить Минские соглашения, и что ей в такой ситуации делать с ними.

Об этом он сказал в эфире программы “Культ Личности” с Русланом Бизяевым.

“Проблема Донбасса – это не Минские соглашения. Минские соглашения в принципе допускают, что они будут продлеваться до бесконечности. Россия сейчас ставит условия различные и хочет, чтобы Минские соглашения немедленно были выполнены. Но для Украины более выгодно их не выполнять. В то же время для Украины не выгодно и отменять Минские соглашения, потому что после этого Украина окажется в положении Грузии, которая нарушила соглашения”, - сказал Соломон Манн.

Он отметил, что если бы Украина нарушила Минские соглашения, то Россия фактически как будто получила бы право на вторжение на Донбасс.

“Россия не хочет, чтобы Минские соглашения не выполнялись и продлевались до бесконечности… Вот здесь появляется возможность для того, чтобы искать компромисс. Но для этого нужны переговоры. И вот в этом плане Украине не достает, на мой взгляд, политического опыта”, - добавил Манн.

Как сообщала Politeka, Руслан Бизяев заявил, что кардинально изменить ситуацию на Донбассе может только некая нестандартная ситуация.

Также Politeka сообщала, что Антон Кучухидзе отметил, что Украина не молчит, она работает и старается выстроить союзы для противодействия агрессии.