В Украине готовили покушение на министра аграрной политики Романа Лещенко - правоохранители вовремя раскрыли преступление и смогли спасти чиновника.

Как сообщает Politeka.net со ссылкой на Hromadske, подробности дела раскрыл глава МВД Денис Монастырский во время брифинга.

Как стало известно, в августе в полицию поступила информация о том, что женщина ищет киллера для убийства гражданина Украины. Преступницу свели с подставным исполнителем, который продолжил общение с ней. В процессе выяснилось, что заказчиком убийства является иностранец – гражданин США.

Отмечается, что американец обратился к коллектору, которому заплатил 150 тыс. долларов за выбивание долгов. Когда цель не была достигнута, он заказал убийство коллектора. Правоохранительные органы сымитировали убийство этого человека и продолжили наблюдение за заказчиками. Они стали готовить еще одно покушение. Теперь на украинского министра Романа Лещенко, который якобы и был тем должником.

Монастырский заявил, что 17 ноября произошла встреча заказчиков с подставным киллером. Во время встречи был передан залог в размере 20 тыс. долларов. Отмечается, что иностранца успели задержать до вылета из Украины.

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