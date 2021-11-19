Военный эксперт Института Евроатлантического сотрудничества Игорь Козий оценил вероятность полномасштабной войны с Россией для нашей страны в ближайшее время.

Своё мнение он высказал в программе Мирославы Бобровской «А как на самом деле?».

«То, что мы сейчас видим – это единый сценарий, направленный на достижение определённых целей. Одна из этих целей – заставить Евросоюз и НАТО сесть за стол переговоров с Россией. Другая, и, на мой взгляд, наиболее важная цель действий России – втянуть Украину в свою зону влияния. Это две взаимосвязанные цели, которых можно достигать разными способами. А будет война с Россией или не будет – это целиком зависит от нас. Если мы реформируем сектор безопасности и обороны, если мы обеспечим права и свободы военнослужащих, если мы обзаведёмся современным оружием – тогда войны не будет», - говорит эксперт.

Но, по его словам, перевооружение армии зависит от Министерства обороны и Кабинета министров в целом.

«А то, что сейчас происходит на границе – это просто попытка создать ситуацию, при которой Путин достигает своих целей, и к тому же берёт Лукашенко под свой контроль. И последняя задача, похоже, уже решена: Лукашенко некуда уходить от России», - считает Игорь Козий.

Как сообщает Politeka, ранее политолог Антон Кучухидзе заявил, что украинское руководство сейчас прилагает все усилия для отражения российской агрессии.

Также Politeka сообщала, что, по мнению политолога Руслана Бизяева, очередного обострения ситуации на Донбассе сейчас не будет.