Услуга "е-Зеленка" от Министерства защиты окружающей среды – возможность получить онлайн заключение на трансграничную перевозку отходов, включенные в Зеленый перечень отходов, - стала самой популярной на портале ведомства. Эта услуга значительно упросила жизнь бизнеса: исключила коррупционные риски при получении и сделала невозможным давление на бизнес.

Об этом говорится в колонке и. о. министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслана Стрельца на Інтерфакс.Україна.

"Из 29 админуслуг Миндовколья именно «е-Зеленка» является наиболее популярной: ежегодно за ней обращаются до 4500 предпринимателей. Это стало аргументом в пользу того, чтобы оцифровать ее первой. Поэтому в феврале 2021 года у украинцев появилась возможность подать заявку на получение "Заключения на трансграничную перевозку отходов" онлайн на платформе Экосистема. Созданный Министерством вебпортал призван стать национальной платформой, где собраны все административные экоуслуги для бизнеса и вся экологическая информация для граждан», - отметил и. о. министра защиты окружающей среды.

Ранее для того, чтобы получить "е-Зеленку", предприниматель должен был лично приехать в Киев в министерство и подать пакет необходимых документов, а позже - так же лично забрать готовое разрешение, объясняет Руслан Стрелец. Теперь же заявитель может сделать это само, не выходя из офиса в своем городе: с помощью ЭЦП на web-портал Экосистема загружается заявление и необходимые документы. Сотрудники министерства прорабатывают их в течение 1-3 суток, а оповещение о результатах рассмотрения заявления человек получает на электронную почту.

"Благодаря нововведению Министерства, представители бизнеса экономят многочисленные ресурсы-это и время, которое ранее тратилось на подготовку документов, посещение столицы и личную подачу заявления. И финансовые затраты: по статистике министерства, один разрешительный документ заявитель получает в среднем после 3-х доработок технических замечаний. То есть, работник должен был трижды привезти и забрать материалы, что выливалось для предприятия в 6000 грн косвенных расходов за 1 разрешительный документ. Который, заметьте, государством выдается бесплатно. Абсурд!"- отмечает Стрелец

По его словам, цифровизация сводит к минимуму коррупционные риски: давление на бизнес под предлогом «подачи неполного пакета документов» становится невозможным. Ведь, если заявитель неправильно оформил заявление и получил отказ, он может легко и быстро проконсультироваться со специалистом министерства по контактному номеру телефона, повторно подать правильную заявку, и успешно получить "Заключение...". Обычно все это происходит в течение одного рабочего дня.

"Мы не планируем останавливаться на достигнутом. В следующих планах Міндовкілля по "е-Зеленки" — вообще убрать с плеч бремя предпринимателей получение этого документа "на руки". Сейчас мы разрабатываем реестр " выводов на трансграничную перевозку отходов«, в который Миндовколье будет вносить данные разрешительных документов, а сотрудники таможни смогут самостоятельно открывать эту базу и проверять наличие у импортера нужного» вывода...", - подытожил Стрелец.