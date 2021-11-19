Директор Украинского института политики Руслан Бортник рассказал, что Запад не смог достаточно трансформировать Украину, чтобы сделать ее частью западного мира.
Об этом он сказал в эфире программы “Культ Личности” с Русланом Бизяевым.
“Интерес к Украине падает со стороны тех игроков, которые занимались ею раньше. Которые все эти реформы инициировали. Интерес падает, Украина все больше переходит в категорию… Государств, которые не поддались реформированию. Государств, которые важны с точки зрения инструментария, геополитических интересов, получения доступа к ресурсам, коммуникации и конкуренции с другими геополитическими центрами, но государств, которые так и не стали частью западного мира”, - сказал Руслан Бортник.
Он отметил, что такие государства не были достаточно глубоко трансформированы.
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“А Запад с 2014 года все-таки пытался Украину трансформировать. Украина оказалась неспособной. Запад оказался не способен ее так глубоко трансформировать, чтобы сделать частью западного мира. Пускай и восточноевропейского”, - добавил Бортник.
По его словам, этот идеологический перелом случился в 2020 году и пандемия также повлияла на него.
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