Директор Украинского института политики Руслан Бортник поразмышлял над тем, будут ли иметь переговоры в Минске еще какие-то перспективы.
Об этом он рассказал в программе Руслана Бизяева «Культ личности».
По словам гостя программы, сегодня с Минскими соглашениями происходит то, чего никто не ожидал, когда они были подписаны. В частности, говорит он, те политики, которые их подписывали, ушли. «Сейчас их прежний дух сохраняется только в России. Для нынешнего руководства Украины, Германии и Франции это чужой документ, который они трактуют по-своему, в своих интересах», - объясняет Бортник.
В общем, говорит он, сейчас в Минске проходят определенные изменения, которые рядовой наблюдатель даже не заметит. «Это, как говорит киевский мэр, могут видеть не только лишь все», - подчеркивает эксперт.
Бортник напоминает, что с 2014 по 2020 год РФ и Украина боролись за то, чтобы Франция и Германия заняли ту или иную позицию. Сейчас же, констатирует он, борьба окончена: главы МИД Германии и Франции решили встать на сторону Украины. «Нормандская четвёрка в виде тройки пыталась дипломатически расстреливать Россию», - добавляет гость программы.
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Тем не менее, говорит он, эта победа отнюдь не приближает к окончанию войны на Востоке Украины.
Как сообщала Politeka, Манн рассказал, почему нельзя отменить Минские соглашения.
Также Politeka писала, что Бортник рассказал, что Запад не смог достаточно трансформировать Украину.