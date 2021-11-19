Директор Украинского института политики Руслан Бортник поразмышлял над тем, будут ли иметь переговоры в Минске еще какие-то перспективы.

Об этом он рассказал в программе Руслана Бизяева «Культ личности».

По словам гостя программы, сегодня с Минскими соглашениями происходит то, чего никто не ожидал, когда они были подписаны. В частности, говорит он, те политики, которые их подписывали, ушли. «Сейчас их прежний дух сохраняется только в России. Для нынешнего руководства Украины, Германии и Франции это чужой документ, который они трактуют по-своему, в своих интересах», - объясняет Бортник.

В общем, говорит он, сейчас в Минске проходят определенные изменения, которые рядовой наблюдатель даже не заметит. «Это, как говорит киевский мэр, могут видеть не только лишь все», - подчеркивает эксперт.

Бортник напоминает, что с 2014 по 2020 год РФ и Украина боролись за то, чтобы Франция и Германия заняли ту или иную позицию. Сейчас же, констатирует он, борьба окончена: главы МИД Германии и Франции решили встать на сторону Украины. «Нормандская четвёрка в виде тройки пыталась дипломатически расстреливать Россию», - добавляет гость программы.

Тем не менее, говорит он, эта победа отнюдь не приближает к окончанию войны на Востоке Украины.

Как сообщала Politeka, Манн рассказал, почему нельзя отменить Минские соглашения.

Также Politeka писала, что Бортник рассказал, что Запад не смог достаточно трансформировать Украину.