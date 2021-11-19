Политический аналитик Виталий Романченко рассказал, что в Украине может сложиться новый триумвират интересов в лице Авакова, Разумкова и Кличко, который попробует противостоять команде президента.

Об этом он рассказал в новом выпуске программы «Акценты» с ведущей Татьяной Резвин.

«Если власть пойдет по самому радикальному пути и заберет мандат у Разумкова и у тех депутатов, которые войдут в межфракционное объединение, то, в принципе, для этих ребят это выгодная позиция. Потому что для них сейчас не так важно сохранить мандат, как сохранить свою медийность. Ведь именно медийность определяет узнаваемость и соответственно поддержку и симпатию избирателей», - рассказал он.

Романченко сказал, что они хотели все обещания воплотить, но их отстранили от власти. Это будет использоваться очень сильно в риторике этих депутатов, считает он, поэтому если и заберут мандаты, то это не так страшно, как лишиться медийности. Плюс появляется новый игрок на политической арене, подчеркнул он, и это Арсений Аваков.

«Я подозреваю, что сложится некий триумвират интересов: Аваков, Разумков и Кличко. Я не говорю о том, что у них будет прямая какая-то коалиция или партия, но они будут играть в одну игру. И в таком триумвирате как противодействующая сила президенту заинтересованы многие игроки и в Украине, и за рубежом. Потому что на сегодня у президентской команды практически нет противовеса и им никто не может противодействовать. Они штампуют законы, какие хотят и их не может никто остановить», - резюмировал он.

Как сообщает Politeka, ранее он заметил, что уход Разумкова и Авакова ослабил команду Зеленского.

Также Politeka сообщала, что, по мнению Антонюка, власть должна бороться с олигархами, устанавливая единые правила игры.