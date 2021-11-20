Провластный блогер Сергей Лещенко пообещал «прокачать» депутатов от «Слуги Народа» для участия в телевизионных эфирах после своего официального трудоустройства в Офисе президента.

Об этом он заявил на своем на YouTube-канале вечером 19 ноября.

"Я не работаю в офисе президента. Я бы хотел, чтобы они меня позвали и я несколько раз прокачал их депутатов так, чтобы они не сидели оскорбленными и униженными на эфирах, где их просто уничтожают», - заявил Лещенко в своей программе на YouTube вечером 19 ноября.

Лещенко также попросил свою аудиторию не отождествлять его заявления с официальными заявлениями офиса президента. Напомним, на прошлой неделе сразу несколько народных депутатов сообщили, что новым куратором информационной политики Офиса президента стал Сергей Лещенко, заменив в этой роли Михаила Подоляка.

В частности он начал брифовать часть спикеров офиса для участия в эфирах. Лещенко эту информацию опроверг и заявил, что готов официально перейти на работу в ОП, однако на место Михаила Подоляка – советника главы Офиса президента – не претендует. Подоляк кадровые перестановки не прокомментировал.